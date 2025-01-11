Ciro Immobile: "Karmaşık bir durumdayız"

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yi 2-1 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Ciro Immobile, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile: 'Karmaşık bir durumdayız'
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11 Ocak 2025 21:52
Beşiktaş'ın Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Ciro Immobile, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

KARMAŞIK BİR DURUMDAYIZ"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen İtalyan golcü, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

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