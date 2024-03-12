Cillian Murphy: 'Hiçbir İrlandalı Roy Keane'den ünlü değil'

Oppenheimer filmiyle birlikte kariyerinin ilk Oscar ödülünü kazanan Cillian Murphy gelen bir soru üzerine Macnhester United efsanesi Roy Keane'yi övdü.



Gazetecinin, "En ünlü İrlandalı sen misin?" sorusu üzerine Cillian Murphy şu cevabı verdi:



"Hiçbir İrlandalı, Roy Keane'den daha ünlü olamaz. Ben büyük bir Roy Keane hayranıyım. O benim için her zaman 1 numara olacak."





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