Christoph Daum: "İyileşme yolundayım"

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını açıklayan Alman teknik adam Christoph Daum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iyileşme yolunda olduğunu kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Christoph Daum: 'İyileşme yolundayım'
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24 Aralık 2022 17:15
Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını açıklayan Christoph Daum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Alman teknik adam, paylaşımında, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" ifadelerini kullandı.

Daum, Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapmıştı.

Daum'un paylaşımında kullandığı fotoğrafı


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