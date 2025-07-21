NBA'in vetaran oyun kurucusu Chris Paul, kariyerinin son döneminde yeniden Los Angeles Clippers forması giymeye hazırlanıyor.Sports Illustrated'a göre, Las Vegas Summer League'de Paul'un Clippers'a dönüşü için "kaçınılmaz" yorumları yapılırken, hem oyuncuya hem de takıma yakın kaynaklar bu yönde bir anlaşmanın yaklaştığını belirtti.Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Cumartesi günü Zoom üzerinden yaptığı medya toplantısında, Paul ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Ciddi şekilde değerlendiriyoruz," dedi.2025–26 sezonu öncesinde kadroda hâlâ iki boşluk bulunan Clippers, şu anda ilk apron maaş sınırının yalnızca 3.57 milyon dolar altında bulunuyor. ESPN'den Ohm Youngmisuk'a göre, bu durum Clippers'ın Paul'e sadece veteran minimumu teklif etmesine olanak tanıyor.40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, geçen sezonu San Antonio Spurs'te geçirdi ve tüm 82 maça ilk beş başlayarak formda bir görüntü çizdi. Ancak başlangıç rolü konusundaki isteği, Clippers'ın bu yaz Bradley Beal'ı kadroya katması nedeniyle pazarlıkları zorlaştırabilir.Buna karşın, Paul'un ailesine yakın olmak istemesi, Los Angeles'a dönüş konusunda güçlü bir motivasyon oluşturuyor. Clippers yetkilileri, tecrübeli bir oyun kurucuyu daha kadroya katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.