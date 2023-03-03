Choupo-Moting, Bayern ile sözleşme uzattı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de tecrübeli golcü Eric Maxim Choupo-Moting'in geleceği belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu forvet ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.



33 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Bayern Münih forması ile çıktığı 24 maçta 15 gol 4 asistlik katkı sağladı.





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