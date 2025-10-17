17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Chobani Stadı'nda hibrit çim yenilendi

Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda hibrit çim yenileme işlemi yapıldığını açıkladı.

calendar 17 Ekim 2025 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Chobani Stadı'nda hibrit çim yenilendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Kulübü, futbolda liglere verilen milli arada Chobani Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim yenileme işlemleri gerçekleştirdi.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sahadaki hibrit liflerin 8 yıllık kullanım süresinin ardından elastikiyetinin azalması sebebiyle saha zemininde yenileme çalışmaları kapsamında hibrit lifler, makina yardımıyla özel bir işlemle sahaya yeniden çakıldı.

Liflerin çakılması işleminin ardından tüm sahada ara ekim tohumlama işlemi ve kumlama çalışması da yapıldı.

Yönetici Adem Köz, yenileme işlemleriyle ilgili stat müdürü Ali Bozan, çim sahalar ve peyzaj müdürü Yusuf Ak ile değerlendirmelerde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
