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Chicago, Philadelphia'ya tek çeyrek dayandı!

NBA'de geçtiğimiz gece oynanan ilk iki karşılaşmada Philadelphia 76ers ve Miami Heat kazandı.

NBA'de gecenin ilk maçında Philadelphia 76ers ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyotunu 41-38 önde bitiren Chigaco Bulls, ikinci periyotta yalnızca 17 sayı attı ve devreye 13 sayıda geride girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Philadelphia 76ers, son bölümde farkı korudu ve Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti.

Philadelphia'da Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı.

Chicago Bulls'ta Zach LaVine 30 sayı, 5 ribaund, 3 asist üretti. Bobby Portis 20 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

MIAMI SON NEFESTE GÜLDÜ!

Gecenin bir diğer maçında Miami Heat deplasmanda Washington Wizards'ı 113-112 mağlup etti.

Baştan sonra kadar çekişmeli giden mücadeleyi Miami Heat, Kelly Olynyk'in son saniyede bulduğu sayıyla kazandı.

Miami Heat'te Josh Richardson 28 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Dwyane Wade 9 sayı, 8 ribaund, 4 asist üretti.

Washington Wizards'ta John Wall 26 sayı, 3 ribaund, 9 asistlik performans sergiledi. Bradley Beal 20 sayı kaydetti.




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