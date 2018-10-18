Chicago, Philadelphia'ya tek çeyrek dayandı!

NBA'de gecenin ilk maçında Philadelphia 76ers ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk periyotunu 41-38 önde bitiren Chigaco Bulls, ikinci periyotta yalnızca 17 sayı attı ve devreye 13 sayıda geride girdi.Üçüncü çeyrekte farkı açan Philadelphia 76ers, son bölümde farkı korudu ve Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti.Philadelphia'da Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı.Chicago Bulls'ta Zach LaVine 30 sayı, 5 ribaund, 3 asist üretti. Bobby Portis 20 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.Gecenin bir diğer maçında Miami Heat deplasmanda Washington Wizards'ı 113-112 mağlup etti.Baştan sonra kadar çekişmeli giden mücadeleyi Miami Heat, Kelly Olynyk'in son saniyede bulduğu sayıyla kazandı.Miami Heat'te Josh Richardson 28 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Dwyane Wade 9 sayı, 8 ribaund, 4 asist üretti.Washington Wizards'ta John Wall 26 sayı, 3 ribaund, 9 asistlik performans sergiledi. Bradley Beal 20 sayı kaydetti.