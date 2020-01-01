Chelsea'nin 87 yıllık serisi, ayakta kaldı!

Brighton ile Chelsea, The Amex Stadium'da karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fotoğraf Kaynak: Premier League / twitter
Fotoğraf Kaynak: Premier League / twitter
01 Ocak 2020 17:27
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brighton & Hove Albion ile Chelsea karşı karşıya geldi. Amex Stadium'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 10. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle öne geçti. Brighton, 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın golüyle maça dengeyi getirdi.

Brighton, maç sonunda Chelsea kalesinde büyük baskı kursa da galibiyet golünü atamadı ve rakibine karşı 1933'ten beri süren galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sonucun ardından Chelsea 36 puana, Brighton ise 24 puana yükseldi.

Brighton, bir sonraki lig maçında Everton'ı ağırlayacak. Chelsea ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.

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