Chelsea teknik direktörlük için 4 aday belirledi

Teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktörlük görevi için 4 aday belirledi.



Sky Sport'un haberine göre; Brighton'dan ayrılan Roberto De Zerbi, Brentford'un teknik direktörü Thomas Frank, Ipswich Town'u Premier Lig'e yükselten Kieran McKenna ve Leicester City'yi Premier Lig'e yükselten Enzo Maresca, Chelsea'nin belirlediği teknik direktör adayları konumunda.



Öte yandan son günlerde Xavi Hernandez'in Chelsea ile anılmasına karşın İngiliz devinin yönetimi, Xavi'yi bir öncelik olarak görmüyor.



Haberde; Chelsea'nin yeni teknik direktörünün dinamik ve tempolu bir oyun oynatmasını istiyor ve ayrıca İngiltere'deki futbol iklimini bilen bir teknik adam aranıyor.



Chelsea yönetimi, kısa süre içinde yeni teknik direktörünü resmen görevlendirmek için çalışmalarını hız vermiş durumda.

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