Chelsea, Mudryk transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanııyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'de forma giyen 22 yaşındaki Mykhalio Mudryk'i kadrosuna katmak için kulübüyle 100 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, Mudryk'in kısa sürede İngiltere'ye uçacağı ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2030'a kadar Chelsea'ye bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.



ARSENAL'İN ELİNDEN ALDILAR



Mudryk için uzun zamandır Shakhtar Donetsk ile görüşmelerde bulunan Arsenal'in Ukrayna ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafeler kat etmesine rağmen Chelsea'nin yaptığı teklif Shakhtar tarafından kabul edildi.



SHAKHTAR'DAN AÇIKLAMA



Yaşanan gelişmelerin üzerine Shakhtar Donetsk Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov ve Chelsea'nin ortak sahibi Behdad Egbali, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye transferini görüştü. Görüşme sounda taraflar, futbolcunun Chelsea'ye transferine çok yaklaştı." ifadelerini kullandı.



22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Shakhtar formasıyla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 10 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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