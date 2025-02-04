Chelsea, Mathis Amogou ile sözleşme imzaladı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Saint-Etienne forması giyen Mathis Amogou'yu kadrosuna kattı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye katıldı.
8 yıllık sözleşme imzalanan Amogou'nun sezonun geri kalanında Chelsea kadrosunda bulunması, gelecek sene ise Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'a kiralanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Fransız oyuncu, bu sezon Saint-Etienne'de 18 maça çıktı ve 947 dakika süre aldı.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye katıldı.
8 yıllık sözleşme imzalanan Amogou'nun sezonun geri kalanında Chelsea kadrosunda bulunması, gelecek sene ise Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'a kiralanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Fransız oyuncu, bu sezon Saint-Etienne'de 18 maça çıktı ve 947 dakika süre aldı.