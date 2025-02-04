Chelsea, Mathis Amogou ile sözleşme imzaladı

Chelsea, Saint-Etienne forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mathis Amogou ile 8 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Chelsea, Mathis Amogou ile sözleşme imzaladı
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04 Şubat 2025 19:42
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Saint-Etienne forması giyen Mathis Amogou'yu kadrosuna kattı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye katıldı.

8 yıllık sözleşme imzalanan Amogou'nun sezonun geri kalanında Chelsea kadrosunda bulunması, gelecek sene ise Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'a kiralanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Fransız oyuncu, bu sezon Saint-Etienne'de 18 maça çıktı ve 947 dakika süre aldı.


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