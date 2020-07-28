Chelsea Kai Havertz için görüşmelere başladı

Avrupa'nın en gözde genç yeteneklerinden olan Bayer Leverkusenli Kai Havertz'in en ciddi taliplisi olan Chelsea'nin görüşmelere başladığı iddia edildi.İngiliz basını, Kai Havertz'in kadroya katılması konusunda Chelsea'nin Bayer Leverkusen ile görüşmelerin başladığını duyurdu. İddialara göre özellikle geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla kendisine hayran bırakan Havertz için Leverkusen'in 90 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor.Bayern Münih'in yeni transferi Leroy Sane, basın toplantısında yaptığı açıklamada Werner ile birlikte Havertz'in de Chelsea forması giyeceğini ağzından kaçırınca dikkatleri üzerine çekmişti Sane açıklamasında, "Almanya her zaman iyi genç oyunculara sahiptir ve birçok genç oyuncu Bundesliga'da şans bularak kendini geliştirebiliyor. Bence Chelsea, Werner ve Havertz transferlerini 1 yıl içinde bitirerek iyi bir iş çıkardı" sözlerini kullanmıştı.Kai Havertz, bu sezon Leverkusen'de 43 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.