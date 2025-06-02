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Chelsea'den Bynoe-Gittens hamlesi: 60 milyon euro!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Jamie Bynoe-Gittens'i transfer etmek istiyor.

calendar 02 Haziran 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Bynoe-Gittens hamlesi: 60 milyon euro!
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Chelsea, transfer planlamalarına başladı. Jadon Sancho ve Nkunku'nun takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte Londra ekibi ileri hatta takviye yapmak istiyor.

Telegraph'ın haberine göre, İngiliz ekibi, Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens için girişimlerini hızlandırdı. İngiliz oyuncunun hücum hattına güç getireceğine inanan Chelsea, 60 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA YETİŞTİRMEK İSTENİYOR


Başkent ekibinin, 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde genç yıldızın transferini tamamlamak istediği belirtiliyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibiyle 48 maçta forma giyen genç oyuncu, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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