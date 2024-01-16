Chelsea'den 85 milyon euro'luk transfer hamlesi!

Chelsea'nin, Viktor Gyökeres için Sporting'e 85 milyon euro teklif ettiği ancak Portekiz ekibinin bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den 85 milyon euro'luk transfer hamlesi!
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16 Ocak 2024 17:42
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Record'da yer alan habere göre, Chelsea'nin Sporting forması giyen Viktor Gyökeres için Portekiz temsilcisine 80 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu aktarıldı. Sporting'in ise Chelsea'den gelen bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

25 yaşındaki Gyökeres'in sözleşmesinde 100 milyon euro bedelinde bir serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

"RESMİ TEKLİF DEĞİLDİ"

Öte yandan Daily Mail'de yer alan habere göre, Chelsea'nin Gyökeres için yaptığı hamlenin resmi bir teklif olmadığı kaydedildi.

Gyökeres'in bu kış Sporting'ten ayrılma niyeti olmadığı ve Chelsea'nin hücum hattına için alternatif isimlere yöneleceği iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sporting forması altında bu sezon 24 maça çıkan 25 yaşındaki Gyökeres, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.

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