12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Chelsea'de Xavi Simons ısrarı

Chelsea, Xavi Simons ve Alejandro Garnacho'nun transferini gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

calendar 12 Ağustos 2025 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre bu kapasmda Londra ekibinin hedefleri Xavi Simons ve Alejandro Garnacho.

ÖNCELİK SIMONS

Elde edilen bilgilere göre Chelsea'nin birincil hedefi Xavi Simons'u kadrosuna katmak.

İngiliz devi, Hollandalı oyuncunun transferi olmazsa diye başka orta sahalar ile de görüşmelerini sürdürüyor.

GARNACHO CHELSEA'Yİ İSTİYOR

Chelsea, Alejandro Garnacho ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, Chelsea'ye transfer olma konusunda çok istekli.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
