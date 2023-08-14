Chelsea, bir süredir gündemde yer alan Moises Caicedo transferini resmiyete döktü.



Londra temsilcisi, Ekvadorlu futbolcu ile 8 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Chelsea ayrıca sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu olduğunu duyurdu.



TARİHİ BONSERVİS BEDELİ



Chelsea, 21 yaşındaki futbolcu için Brighton'a 133 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Caicedo, bu rakamla birlikte hem Chelsea'nin hem de İngiltere tarihinin en pahalı transfer olacak.



Caicedo, transferinin adından, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, bu kulübe imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.



