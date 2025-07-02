Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti

Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti. Genç oyuncu, 2033'e kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

calendar 02 Temmuz 2025 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea, Brighton Hove Albion'dan Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki forvet, mavi-beyazlılarla 2033'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı ve Palmeiras'a karşı oynayacağımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçının hemen öncesinde kadromuza katılacak." bilgisi verildi.

Pedro, geçen sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 10 gol attı.

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