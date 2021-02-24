Chelsea Atletico'yu 1-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi.



Romanya'nın Nationala Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazanarak deplasmanda çeyrek final için avantajlı skoru elde eden taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Atletico Madrid alışılagelmiş savunma hattını kalabalık tutarak rakibini durdurmaya çalıştı. Chelsea ise topa daha çok sahip olmasına rağmen gol bulmaya çalışan taraf olarak göründü.



İkinci yarıda son 20 dakikaya yaklaşılırken sahneye çıkan Giroud'un müthiş röveşatası ile skor tabelası değişti. 69. dakikada savunmanın arkasında kalan Giroud yükselen topa yaptığı klas vuruşla takımını öne geçirdi. Önce ofsayt nedeniyle iptal olan gol, VAR incelemesinin ardından geçerli oldu. Kalan dakikalarda Atletico Madrid gol arayan taraf olsa da skoru değiştiremedi ve Chelsea sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart'ta oynanacak.



