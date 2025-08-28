28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1106'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Chelsea, Alejandro Garnacho'yu kadrosuna kattı

Chelsea, Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu renklerine bağladı.

calendar 28 Ağustos 2025 23:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Alejandro Garnacho'yu kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadrosuna yeni bir ekleme yaptı.
 
Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Garnacho için 40-45 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Arjantinli genç oyuncu, pazartesi günü sağlık kontrollerine girecek. Daha sonra kendisini 7 yıllığına Chelsea'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Chelsea, ayrıca Fransız yıldız Christopher Nkunku'nun transferi için Milan ile anlaştı.
 
Londra temsilcisi, bu satıştan elde edeceği gelirle Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho transferini finanse etmeyi planlıyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
