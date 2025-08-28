Chelsea, Alejandro Garnacho'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadrosuna yeni bir ekleme yaptı.



Chelsea, ayrıca Fransız yıldız Christopher Nkunku'nun transferi için Milan ile anlaştı.

Londra temsilcisi, bu satıştan elde edeceği gelirle Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho transferini finanse etmeyi planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Garnacho için 40-45 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında Manchester United ile anlaşmaya vardı.Arjantinli genç oyuncu, pazartesi günü sağlık kontrollerine girecek. Daha sonra kendisini 7 yıllığına Chelsea'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.