Chardalias: "Galatasaray hızlı testi kabul etmedi"

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray kafilesinin ülkeye alınmamasıyle ilgili açıklama yaptı.

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Chardalias: 'Galatasaray hızlı testi kabul etmedi'
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12 Temmuz 2021 23:38
Galatasaray'ın Olympiakos maçı öncesinde ülkeye alınmaması skandalının ardından Yunanistan'dan ilk açıklama geldi.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, havaalanındaki görevlilerin mevcut prosedürü uyguladıklarını ve kendi verdiği emirle Galatasaray'ın ülkeye alınmadığını söyledi.

Chardalias, Galatasaray'ın ülkedeki sağlık protokolüne uymadığını iddia ederken, "Yunanistan kanunlarına göre Galatasaray'ın hızlı teste girmesi gerekiyordu ancak kabul etmediler. Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'da hem vatandaşlar, hem de ziyaretçiler için insan haklarına saygı duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise yaşananları, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz." şeklinde dile getirmişti.


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