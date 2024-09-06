Ceyhun Kazancı: 'Yine bir ilki başarabiliriz'

EURO 2024'te yarı finalin kapısından dönen A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ile yeni bir maratona başlıyor. Galler ve İzlanda ile oynanacak iki önemli maç öncesi TFF Başkanvekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'ya beklentileri soruldu.



Uzun yıllar milli formaya hizmet edecek bir jenerasyona sahip olduklarını belirten Kazancı şunları söyledi: "Yıllar süren Dünya Kupası hasretimiz var. Bu oyuncu grubumuzun bunu dindireceğine, hocamızın yetkinliğine son derece güveniyoruz. Elemeler öncesinde UEFA Uluslar Ligi turnuvası bizim için önemli hazırlık niteliği taşıyacak."



"ONLAR BİZİ, BİZ ONLARI TANIYORUZ"



"Uluslar Ligi'nde de A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Grubu birinci bitirenin alternatif katılım yoluyla Dünya Kupası'na bir bilet kazanma hakkı olabiliyor. Bu bakımdan da Uluslar Ligi'nin ayrı bir önemi var. Rakiplerimiz Galler, İzlanda ve Karadağ. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Galler özelinde konuşursak daha önce deplasmanda hiç yenemediğimiz bir takım. Kendi sahalarında farklı bir atmosferde oynuyorlar. Birçok ilki başaran oyuncu grubumuzun yine bir ilke imza atabileceğine gönülden inanıyoruz. Galler ve İzmir'de oynayacağımız İzlanda maçını 6 puanla geçmek öncelikli hedefimiz."



"ÇALIŞKAN VE ENERJİK"



Ceyhun Kazancı, teknik direktör Montella'nın enerjisinin takıma yansıdığını belirtip, "Hocamız işini çok seven bir kişi. Profesyonelliği, çalışkanlığı, hem takımla hem de diğer tüm kişilerle olan ilişkisi üst düzeyde. Milli takımda olumlu bir enerji ortaya çıktı, bunu da devam ettirmek gerekiyor. Herkesin hem takıma hem de hocamıza desteğini sürdürmesi büyük önem taşıyor. EURO 2024 sonrası pekişen milletimizle Milli Takım'ın bütünleşmesini korumalıyız. Eleştirilerimizi yapıcı bir biçimde ifade edersek, bu genç jenerasyonumuza olumlu yansır ve daha da güzel günleri görebiliriz" dedi.



"GURUR DUYDUK"



Kazancı, Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon D'or, Arda Güler'in de Kopa Trophy'e aday gösterilmesi için "Büyük bir gurur. A Milli Takımımız'da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok oyuncu var. Süper Lig'de de önemli işler yapan bir grubumuz bulunuyor. Buraya gelindiğinde herkes yalnızca iki rengi, yani kırmızı ile beyazı düşünüyor ve Ay-Yıldızlı forma ile başarıyı hedefliyor" yorumunu yaptı.





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