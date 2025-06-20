Çeşme, 16 ülkeden 80 sporcunun yarışacağı Dünya Motosurf Şampiyonası'na hazır

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanırken sporcular, antrenman ve sıralama yarışlarına başladı.Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Çeşme Altınkum Plajı, organizasyon için hazır hale getirildi.Bu sabahki antrenmanların ardından 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 farklı kategoride sıralama turlarını gerçekleştirdi. Şampiyonada mücadele edecek 5 Türk sporcu da rakiplerini yakından tanıma fırsatı buldu.Sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında sıralamada en iyi yerde olmak için kıyasıya mücadele etti.Yarışlar, yarın sabah saatlerinde start alıp pazar günü tamamlanacak.- "Çeşme bizim için Türkiye'de de göz bebeği bir noktamız"Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, AA muhabirine, Türkiye'nin 3 senedir motorsurf yarışlarını düzenlediğini ve kısa sürede 5 sporcuya ulaştıklarını söyledi.Dünya şampiyonalarını düzenleme konusunda çok tecrübeli olduklarını vurgulayan Baysan,dedi.Çeşme'nin sörfte dünyada tanınan önemli bir spor merkezi olduğuna dikkati çeken Baysan, şöyle devam etti:Baysan, bu branşta dünya şampiyonu çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.Türk sporcuları dünya arenasında hep ilk 3'te görmek istediklerini kaydeden Baysan,diye konuştu.Oğluyla yarışlara katılacak milli sporcu Murat Yorgancılar (46), 2017'den beri bu sporla uğraştığını söyledi.Federasyonla bu yeni branşı açıp Türkiye şampiyonalarını yapmaya başladıklarını anlatan Yorgancılar,dedi.16 yaşındaki Ender Yorgancılar ise babasından öğrendiği bu spor branşında dünyanın en iyilerinden birisi olmak istediğini belirtti.