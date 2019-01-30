Monaco ile transfer döneminin başlarında 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Cesc Fabregas, Thierry Henry'nin takımdan ayrılması hakkında konuştu.
"HENRY ANA SEBEPTİ"
Henry'nin Monaco'ya transferinde başrol oynadığını vurgulayan Fabregas, "Thierry Henry buraya gelmemdeki ana sebepti. Beni aradı ve ikna etti. Bu takımın lideri olmamı istiyordu" dedi.
"ARTIK HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMAM"
Fabregas sözlerini "Henry yalnızca iki maçta teknik adamlığımı yaptı. Tahmin edebileceğiniz gibi o gidince şoka girdim. Artık futbolda hiçbir şeye şaşırmam" ifadeleriyle tamamladı.
Monaco ile 5 maça çıkan İspanyol orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısında bulunmadı.
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"HENRY ANA SEBEPTİ"
Henry'nin Monaco'ya transferinde başrol oynadığını vurgulayan Fabregas, "Thierry Henry buraya gelmemdeki ana sebepti. Beni aradı ve ikna etti. Bu takımın lideri olmamı istiyordu" dedi.
"ARTIK HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMAM"
Fabregas sözlerini "Henry yalnızca iki maçta teknik adamlığımı yaptı. Tahmin edebileceğiniz gibi o gidince şoka girdim. Artık futbolda hiçbir şeye şaşırmam" ifadeleriyle tamamladı.
Monaco ile 5 maça çıkan İspanyol orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısında bulunmadı.
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