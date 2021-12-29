Cesar Azpilicueta, Barcelona'ya

Barcelona'nın Chelsea'de forma giyen Cesar Azpilicueta ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cesar Azpilicueta, Barcelona'ya
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29 Aralık 2021 16:29
Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Barcelona için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Katalan devinin Chelsea'de forma giyen Cesar Azpilicueta ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Chelsea ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol savunma oyuncusunun, İngiliz ekibinde sözleşmesini tamamlayacağı ve ardından Barcelona'ya ücretsiz transfer olacağı ifade edildi.

Bu sezon Chelsea'de 17'si ilk 11 olmak üzere toplam 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı.


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