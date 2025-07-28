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Cerny'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'ın ilgilendiği Vaclav Cerny Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Beşiktaş Wolfsburg ile görüşmeleri tamamlayıp Cerny'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 28 Temmuz 2025 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Cerny'den Beşiktaş'a yeşil ışık
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Kanat pozisyonu için arayışlarına hızla devam eden Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

27 yaşındaki Çekyalı kanat menajerleri aracılığıyla siyah-beyazlılara haber yollayarak "Gelmeye hazırım" dedi.

Cerny'nin Türkiye'ye gelmeyi çok istemesi Beşiktaş'ı daha istekli hale getirdi. Serdal Adalı yönetimi, Wolfsburg'lu yöneticilerle görüşmeleri bu hafta tamamlayıp, Vaclav Cerny'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.


Teknik direktör Solskjaer'in istediği isimlerden birisi olan 1.82 boyundaki Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor.

Cerny'nin Alman ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Alman ekibi 10 milyon bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

PERFORMANSI

Wolfsburg'un geçtiğimiz sezon Rangers'a kiraladığı 27 yaşındaki sağ kanat, 52 maça çıktı ve 18 gol atıp 9 asist yaptı.

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