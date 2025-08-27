27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-086'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-080'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-084'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-185'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
1-085'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
2-185'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Cerny'den Beşiktaş'a beğeni!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vaclav Cerny, siyah-beyazlıların paylaşımını beğendi.

calendar 27 Ağustos 2025 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vaclav Cerny'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Beşiktaş, yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için transfer videosu hazırladı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.

Cerny, Beşiktaş'ın bu paylaşımını beğendi. 27 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi Beşiktaş taraftararlarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Çek futbolcunun transferi için girişimlerine devam ediyor.







TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
