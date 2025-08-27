Cerny'den Beşiktaş'a beğeni!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vaclav Cerny'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Beşiktaş, yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için transfer videosu hazırladı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.
Cerny, Beşiktaş'ın bu paylaşımını beğendi. 27 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi Beşiktaş taraftararlarını heyecanlandırdı.
Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Çek futbolcunun transferi için girişimlerine devam ediyor.
