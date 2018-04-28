İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Huddersfield Town ile iddiası kalmayan Everton karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un gol attığı maçta Everton, 2-0'lık skorla kazanan taraf oldu.
CENK TOSUN'DAN YİNE GOL VAR!
Everton'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Cenk Tosun ve 77. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.
PREMİER LİG'DE CENK TOSUN'UN 5. GOLÜ!
Maça 11'de başlayan Cenk Tosun, rakip fileleri havalandırarak 12. lig maçında 5. golünü kaydetti. Maçın 72. dakikasında kenara gelen Cenk Tosuni yerini, Oumar Niasse'ye bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Everton puanını 48'e yükseltirken, Huddersfield Town 35 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Huddersfield Town, şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'ye konuk olacak. Everton, kümede kalma savaşı verem Southampton'ı ağırlayacak.
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CENK TOSUN'DAN YİNE GOL VAR!
Everton'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Cenk Tosun ve 77. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.
PREMİER LİG'DE CENK TOSUN'UN 5. GOLÜ!
Maça 11'de başlayan Cenk Tosun, rakip fileleri havalandırarak 12. lig maçında 5. golünü kaydetti. Maçın 72. dakikasında kenara gelen Cenk Tosuni yerini, Oumar Niasse'ye bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Everton puanını 48'e yükseltirken, Huddersfield Town 35 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Huddersfield Town, şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'ye konuk olacak. Everton, kümede kalma savaşı verem Southampton'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın