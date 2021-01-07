Cenk için sürpriz girişim: Almanya'ya dönüş

A Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton'da aradığı süreleri bulamadı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen oyuncu için transfer girişimleri her geçen gün artıyor.



West Bromwich Albion'un golcü oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. Son olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, A Milli oyuncuya talip olduğu iddia edildi.



FORVET ADAYLARI



Forvet oyuncusu Bas Dost'un Club Brugge transferinin ardından Frankfurt'ta çalışmalar sürüyor.



Frankfurt'un adayları arasında Cenk Tosun'un yanı sıra, Bayern'in genç yeteneği Joshua Zirkzee, Real Madrid'de tutunamayan Luka Jovic, Interli Andrea Pinamonti ve Atalantalı Sam Lammers yer alıyor.



29 yaşındaki Cenk Tosun, futbola Eintracht Frankfurt alyapısında başladı. Milli oyuncu, 2011 yılında Frankfurt'tan ayrılarak Gaziantepspor'a gelmişti.



