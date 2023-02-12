Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı

Fransa Ligi'nin 23. haftasında Marsilya, deplasmanda Clermont'a konuk oldu.



Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 23. dakikasında Clermont'un Kyei ile bulduğu gol VAR'da iptal edilirken 44. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle Marsilya ilk yarıyı önde tamamladı.



Maçta 81. dakikaya gelindiğinde Alexis Sanchez bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.



Mücadelede Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 84 dakika görev aldı.



Bu sonuçla Marsilya 49 puana yükselerek lider PSG'nin puan kaybettiği haftayı karlı kapattı. Clermont ise 30 puanda kaldı.





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