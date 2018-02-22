Cengiz aldı başını gidiyor! Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde golünü attı. Bravo çocuk! pic.twitter.com/xGPi86QQ5U



— Tivibu Spor (@tivibuspor) 21 Şubat 2018

Gol sevinci sırasında takım arkadaşlarından Cengiz'e: "CENGOOO..." pic.twitter.com/RaREls8TWV



— Tivibu Spor (@tivibuspor) 21 Şubat 2018

Cengiz'in golüne cevap Facundo Ferreyra'dan geldi. Maçta eşitlik var. pic.twitter.com/6NB0Er6ltm



— Tivibu Spor (@tivibuspor) 21 Şubat 2018

2. yarıda ipler Shakhtar'ın elinde. Fred'in harika serbest vuruş golüyle öne geçmeyi başardılar. pic.twitter.com/KLEmokcrj3



— Tivibu Spor (@tivibuspor) 21 Şubat 2018

Şampiyonlar Ligi son 16 turundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 41. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı. Edin Dzeko'nun pasında topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, Roma'yı öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Shakhtar Donetsk golleri bulan taraf oldu. Facundo Ferreyra ile skora denge getiren Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Cengiz Ünderi, 71. dakikada oyundan çıktı ve yerini Patrik Schick'e bıraktı.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.