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Cengiz Ünder yine attı, Roma'ya yetmedi!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Cengiz Ünder'in gol attığı mücadelede Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz Ünder yine attı, Roma'ya yetmedi!
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22 Şubat 2018 00:38
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk ile Roma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 41. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı. Edin Dzeko'nun pasında topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, Roma'yı öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Shakhtar Donetsk golleri bulan taraf oldu. Facundo Ferreyra ile skora denge getiren Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.

Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Cengiz Ünderi, 71. dakikada oyundan çıktı ve yerini Patrik Schick'e bıraktı.

EN GENÇ TÜRK

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.








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