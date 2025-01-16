Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip! Görüşmeler başladı

Serie A ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip! Görüşmeler başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 15:12
Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serie A ekiplerineden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

15 MİLYON EUROYA ALINDI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayla toplam 39 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery