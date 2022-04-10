Cengiz golünü attı, Marsilya evinde kazandı

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Marsilya, sahasında Montpellier'i konuk etti.



Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın henüz 9. dakikasında Dieng'in golüyle öne geçen Marsilya, 19. dakikada penaltı kazandı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder atışı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü elinde tutan Marsilya, kalesini gole kapatmayı bildi. Ayrıca Montpellier'den Omlin, 90'da kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Marsilya 59 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Montpellier ise 41 puanda kaldı.





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