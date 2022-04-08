Cengiz asist yaptı, Marsilya kazandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Marsilya, sahasında PAOK'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cengiz asist yaptı, Marsilya kazandı!
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08 Nisan 2022 00:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Marsilya, sahasında PAOK'u ağırladı.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet kaydetti. Karşılaşmada PAOK'un tek golü ise 48. dakikada Omar El Kaddouri'den geldi.

Öte yandan Marsilya'da Gerson, uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken, Fransız ekibinin ikinci golünde Payet'e asist yapan isim oldu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Yunanistan'da oynanacak.

 

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