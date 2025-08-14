Boston Celtics, guard Anfernee Simons'ın kontratını elden çıkarma konusunda sıkıntı yaşıyor.Takım, yaz boyunca maaş yükünü azaltma hedefiyle çeşitli takas senaryoları denese de, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini devralmaya istekli bir takım bulmakta zorlanıyor.Simons, 7 Temmuz'da Jrue Holiday takasıyla kadroya katıldı ve o günden bu yana takas pazarında yer alıyor. Dört yıl 100 milyon dolarlık kontratının son sezonuna giren oyuncu, şampiyonluk hedefleyen takımlar için cazip bir kiralık parça olarak görülse de, 24 milyon dolarlık maaşının takas paketlerinde eşleştirilmesi birçok takım için engel oluşturuyor.NBA muhabiri Jake Fischer'ın The Stein Line'da aktardığına göre, Boston yönetimi Simons'ı 5 Şubat 2026 takas döneminin son gününe kadar pazarda tutacak. Şu ana kadar ciddi bir ilerleme sağlanmış değil.Kariyerinde 15 sayı ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan Simons, geçen sezon Portland'da 19.3 sayı ve 4.8 asist üretti. Ancak playoff tecrübesi sınırlı; 15 maçta ilk beş başlamadan, ortalama 4.7 sayı ile oynadı.Boston'un oyuncuyu takas etme isteği, hem maaş bütçesi kısıtlamalarından hem de kalabalık arka saha rotasyonundan kaynaklanıyor.