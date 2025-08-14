14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Celtics, Anfernee Simons takasında zorlanıyor

Boston Celtics, guard Anfernee Simons'ın kontratını elden çıkarma konusunda sıkıntı yaşıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 15:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Celtics, Anfernee Simons takasında zorlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics, guard Anfernee Simons'ın kontratını elden çıkarma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Takım, yaz boyunca maaş yükünü azaltma hedefiyle çeşitli takas senaryoları denese de, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini devralmaya istekli bir takım bulmakta zorlanıyor.

Simons, 7 Temmuz'da Jrue Holiday takasıyla kadroya katıldı ve o günden bu yana takas pazarında yer alıyor. Dört yıl 100 milyon dolarlık kontratının son sezonuna giren oyuncu, şampiyonluk hedefleyen takımlar için cazip bir kiralık parça olarak görülse de, 24 milyon dolarlık maaşının takas paketlerinde eşleştirilmesi birçok takım için engel oluşturuyor.


NBA muhabiri Jake Fischer'ın The Stein Line'da aktardığına göre, Boston yönetimi Simons'ı 5 Şubat 2026 takas döneminin son gününe kadar pazarda tutacak. Şu ana kadar ciddi bir ilerleme sağlanmış değil.

Kariyerinde 15 sayı ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan Simons, geçen sezon Portland'da 19.3 sayı ve 4.8 asist üretti. Ancak playoff tecrübesi sınırlı; 15 maçta ilk beş başlamadan, ortalama 4.7 sayı ile oynadı.

Boston'un oyuncuyu takas etme isteği, hem maaş bütçesi kısıtlamalarından hem de kalabalık arka saha rotasyonundan kaynaklanıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.