Celtic - Club Brugge maçında eşitlik bozulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Celtic, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.



Celtic Park'taki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Celtic'in tel golü 60'da Daizen Maeda'dan geldi. Club Brugge'nin tek golü ise 26'da Carter Vickers'ın kendi kalesine attığı golle geldi.



Celtic, bu maçın ardından puanını 8 yaptı. Club Brugge ise puanını 7 yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Celtic, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek. Club Brugge, Sporting CP'yi konuk edecek.