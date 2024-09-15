Celta Vigo, Cenk'li Valladolid'i mağlup etti!

İspanya La Liga 5. hafta maçında Celta Vigo, sahasında Real Valladolid'i 3-1 mağlup etti.

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Celta Vigo, Cenk'li Valladolid'i mağlup etti!
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15 Eylül 2024 17:06
İspanya La Liga 5. hafta maçında Celta Vigo, sahasında Real Valladolid ile karşılaştı. Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta Vigo 3-1 kazandı.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Hugo Alvarez, 35. dakikada Borja Iglesias ve 90+1. dakikada Douvikas kaydetti. Valladolid'in tek golü 50. dakikada Raul Moro'dan geldi.

Valladolid'de milli oyuncu Cenk Özkacar karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Konuk ekipte Mario Martin, karşılaşmanın 81. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Celta Vigo bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Real Valladolid ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, Athletic Bilbao ile oynayacak. Real Valladolid ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.

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