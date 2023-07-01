Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
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01 Temmuz 2023 16:05
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; üçlü takas sonucu Cleveland Cavaliers; serbest oyuncu Max Strus'u kadrosuna katarken, Miami Heat ikinci tur draft hakkı ve San Antonio Spurs, Cedi Osman, Lamar Stevens ve ikinci tur draft hakkı elde etti.

Cedi Osman, 2017-18 sezonundan bu yana Cleveland Cavaliers forması giyiyordu.

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