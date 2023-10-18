Cedi Osman: 'Ben milli formayı reddetmedim'

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'te forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.



İşte Cedi Osman'ın açıklamaları;

"Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hayatım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım'ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.



Bu güne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim.



Son 6 sezonu NBA'de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene, yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip, bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istedim.



Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler.



"BEN MİLLİ FORMAYI REDDETMEDİM"



Ben milli formayı reddetmedim. Benim için Ay-Yıldız'lı formadan daha değerli bir forma yoktur ama kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim."



"MİLLİ TAKIMA GELMEK İSTEMEDİ"



Cedi Osman'ın milli takıma gelmek istemediğini söyleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Cedi Osman yazın ve ekibimizle görüştü. Milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu bizden çok Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlar bilir. Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur." ifadelerini kullanmıştı.



