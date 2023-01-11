ÇBK Mersin Yenişehir'in Avrupa'da rakibi Sopron Basket!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, B Grubu'nun 9. haftasında perşembe günü deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.
Novomatic Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gibi son 3 karşılaşmasında rakiplerine üstünlük kuran Sopron Basket ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.
Novomatic Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gibi son 3 karşılaşmasında rakiplerine üstünlük kuran Sopron Basket ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.
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