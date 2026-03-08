08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
1-361'
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
0-120'
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
0-219'
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
2-264'
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-157'
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
1-260'
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-145'
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
1-0DA
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-0DA
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-190'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
0-019'
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Çaykur Rizespor, ilk yarıda bulduğu golle Antalyaspor'u devirdi!

Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 08 Mart 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 15:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor, ilk yarıda bulduğu golle Antalyaspor'u devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü dakika 10'da penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.

Recep Uçar'ın ekibi Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Öte yandan Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 30 yaptı. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Çaykur Rizespor'da Mebude'nin ceza alanı içinde Doğukan Sinik'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada Çaykur Rizespor atağında Mihaila'nın ortasında, kaleci Julian sağına uzanarak topu kornere çeldi.

38. dakikada serbest vuruşu kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Storm'un ortasında, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mebude'nin şutunda, kaleci Julian meşin yuvarlağı çeldi.

66. dakikada korner atışı kullanan Karadeniz ekibinde Mihaila'nın sol çaprazdan şutunda, top auta çıktı.

88. dakikada konuk ekibin atağında Boli'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samet Karakoç'un içeriye gönderdiği top savunmadan geri döndü.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 62 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 76 Augusto), Olawoyin, Laçi (Dk. 83 Papanikolaou), Mihaila (Dk. 83 Zeqiri), Sowe (Dk. 76 Pierrot)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Boli), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Samet Karakoç), Storm (Dk. 57 Saric), Ballet, Van de Streek

Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Ballet (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 70 Laçi, Dk. 75 Taylan Antalyalı, Dk. 90+3 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
