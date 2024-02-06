Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan transfer yapıyor

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor.



Haber53'ün iddiasına göre; Yeşil-mavililer, Adana Demirspor'dan 28 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu David Akintola ile anlaştı.



Alınan bilgilere göre İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kanat bölgelerine takviye edilmesi isteği üzerine 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Akintola ile temasa geçen Ç.Rizespor, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı.



Akintola'nın sağlık kontrolünden sonra imza atacağı öğrenildi.



Tecrübeli oyuncu, Türkiye kariyerine 2020'de Hatayspor'da başladı ve 37 maçta 7 gol, 7 asistle dikkat çekti. 3 yıldır formasını giydiği Adana Demirspor'da ise 77 maçta 13 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Bu sezon ise 18 maçta 3 kez ağları sarstı.



