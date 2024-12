Cavit Çağlar: 'Bursaspor için güzel günler çok yakın'

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği, Bursaspor'a gönül verenleri bir araya getirmek ve nostalji yaşatmak adına, bir otelde özel bir program düzenledi. Programa Eski Devlet Bakanı ve Eski Bursaspor Başkanı Cavit Çağlar, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un eski oyuncusu Sercan Yıldırım, Bursa'nın ilçe belediye başkanları, eski ve yeni Bursaspor oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda yaşam öyküsünün özetlendiği slayt gösterisinin ardından konuşan Cavit Çağlar, "Ben iş insanıyım. Eski bir siyasetçiyim ama her şeyden önce Bursaspor'un taraftarı ve başkanıyım. Osmanlı Devleti'nin fethettiği Balkanlar'da doğdum. Bursa'ya geldim ve iş sahibi oldum. Fabrikalar kurarak, binlerce insana iş imkanı sağladım. Hayatımı bugüne kadar çalışarak ve mücadele ederek kazandım. İnandığım konuların hep takipçisi oldum. Askerlik dönüşü Bursa'ya yerleştim ve bir arkadaşımla birlikte bir şirket kurdum. Devamında çeşitli sektörlerde fabrikalar açtım. Sonrasında Bursaspor'a başkan oldum. 1991 yılında iktidara geldik ve rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel beni bakan yaptı" ifadelerini kullandı.



'BURSASPOR, BURSA'NIN EN BÜYÜK MARKASIDIR'



Bursaspor'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Cavit Çağlar, şöyle konuştu:



"Bursaspor'un en büyük kulüplerden biri olduğunu, yıllardır hep birlikte olduğunuz bu birliktelik göstermektedir. Bursaspor, Bursa'nın en büyük markasıdır. Avrupa'da da ses getiren işler yaptık. Çok üzüntülü günler de gördük, ama en önemlisi heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik. En kötü günde bile bir araya gelerek kenetlenmeyi başardık. Enes Çelik, Bursaspor Başkanlığı gibi bir görevi, çok kötü bir dönemde devralarak, bütün Bursa'yı birleştirdi. Bu, büyük bir başarıdır. Bursaspor, kurulalı 61 yıl olmuş ve pek çok değerli ismi yetiştirerek, büyük başarılara imza atmıştır. Bizler Bursaspor'a maddi ve manevi her şeyimizi verdik ancak Bursaspor'un bize kattığı değeri de unutmamak lazım. Ben ve ailem, 20 yıl boyunca aralıksız Bursaspor'a hizmet ettik. Bursaspor benim ilk göz ağrım ve bu, hiçbir zaman değişmeyecek. Bursaspor için güzel günler çok yakın."



'ATMAMIZ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR VAR'



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de, "1973'lerde Muradiye Mahallesi sırtlarından izlediğimiz Bursaspor sevdamız, bugünlere kadar geldi ve inşallah bundan sonra da devam edecek. Çok inişli çıkışlı günlerimiz oldu, ancak Bursaspor hiç bu kadar iniş yaşamamıştır. Çok acı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştır. Çok şükür bugün güzel bir noktaya gelindi, fakat her şeyin tam anlamıyla bitmediğini, bütün Bursa'daki dostlarımızın bilmesini istiyorum. Atmamız gereken çok önemli adımlar var" diye konuştu.



'BURSASPOR SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLACAK'



Çelik, "Yönetim burada, Bursaspor sevdalıları buradalar. Bu sene biz 2'nci Lig'e çıkıyoruz. Seneye 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkıyoruz. Ondan sonraki sene ise Süper Lig'e çıkıyoruz. Süper Lig'e çıktığımız sene, öyle tedbirli olacağız ki, o sene şampiyon olacağız. İnanıyorsanız başarırsınız. Bu borcun altından kalkmayı başardığımıza göre, hep beraber bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece, Bursa'ya yeni bir şampiyonluk yaşatmak sizlerin gerçekleştireceği bir hadisedir. Taşın altına elimizi ne kadar koyduğumuz çok önemli. Kimin gönlünden ne geçtiğini çok iyi biliyoruz. Geçici gelirlerle değil, kalıcı ve sabit gelirlerle, Bursaspor'u geleceğin başarılarına taşıyacağımızı ifade ediyorum. Bu camianın yaşamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum."