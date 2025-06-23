Oklahoma City Thunder'ın deneyimli guardı Alex Caruso, Indiana Pacers karşısında kazanılan 2025 NBA şampiyonluğunun ardından düzenlenen basın toplantısında, bu başarının 2020 yılında Los Angeles Lakers ile kazandığı şampiyonluktan çok daha anlamlı olduğunu söyledi.ifadelerini kullanan Caruso, Thunder kadrosunun yapısı nedeniyle bu şampiyonluğun daha zor geldiğini belirtti:Caruso, Thunder'ın genç oyuncularının bu süreci olgunlukla taşıdığını vurguladı:Takımın lideri Shai Gilgeous-Alexander hakkında da övgü dolu sözler sarf eden Caruso," dedi.Caruso ayrıca koç Mark Daigneault'un iletişim becerisine dikkat çekerek,diye konuştu.Thunder'ın genç çekirdeği hakkında ise,dedi.G League'den NBA şampiyonluğuna uzanan kariyerini anlatan Caruso,diyerek sözlerini tamamladı.Caruso'nun savunmadaki katkısı da dikkat çekiciydi. Thunder, Pacers'ı ilk yarıda yalnızca 48 sayıda tutarken, üçüncü çeyrekteki kritik savunma sekansları maçın kopmasına neden oldu.diyen Caruso, bu farkın şampiyonluğu getirdiğini belirtti.Thunder, playofflar boyunca hiçbir seride üst üste maç kaybetmeden 16-7'lik bir dereceyle şampiyon oldu. Caruso,dedi.