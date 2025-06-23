Oklahoma City Thunder'ın deneyimli guardı Alex Caruso, Indiana Pacers karşısında kazanılan 2025 NBA şampiyonluğunun ardından düzenlenen basın toplantısında, bu başarının 2020 yılında Los Angeles Lakers ile kazandığı şampiyonluktan çok daha anlamlı olduğunu söyledi.
"Artık elimde gerçek bir yüzük var. Artık kimse bir şey diyemez," ifadelerini kullanan Caruso, Thunder kadrosunun yapısı nedeniyle bu şampiyonluğun daha zor geldiğini belirtti:
"2020'deki takıma kıyasla bu takım çok daha genç ve tecrübesizdi. Her şeyi yolda öğrenmek zorunda kaldılar. Genelde takımlar kaybederek öğrenir, biz kazanarak öğrendik. Bu çok nadir görülen bir şey."
Caruso, Thunder'ın genç oyuncularının bu süreci olgunlukla taşıdığını vurguladı: "Bu yaş grubunda bir takımı başarıya taşıyabilmek özel bir zihinsel dayanıklılık gerektiriyor."
Takımın lideri Shai Gilgeous-Alexander hakkında da övgü dolu sözler sarf eden Caruso, "Shai'de o liderlik ışığı var. MVP, Batı Finalleri MVP'si, Finaller MVP'si ve şampiyon. Artık kimse onun oyununu sorgulayamaz," dedi.
Caruso ayrıca koç Mark Daigneault'un iletişim becerisine dikkat çekerek, "Yardımcılarıyla kurduğu iş birliği ve ardından takıma net mesajlar vermesi gerçekten eşsiz. Oyuncuları gerektiğinde zorladı, hesap sordu ve motive etti," diye konuştu.
Thunder'ın genç çekirdeği hakkında ise, "Onlar deneyimsiz olabilir ama aralarında inanılmaz bir bağ var. Bu da tüm sezon boyunca engelleri aşmamızı sağladı," dedi.
G League'den NBA şampiyonluğuna uzanan kariyerini anlatan Caruso, "Her seviyede şampiyonluk kazanmak zordur ama NBA'de kazanmak bambaşka bir seviye. Yaz liglerinden kamplara kadar her adımımı unutmadım. Hiçbirini hafife almıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.
Caruso'nun savunmadaki katkısı da dikkat çekiciydi. Thunder, Pacers'ı ilk yarıda yalnızca 48 sayıda tutarken, üçüncü çeyrekteki kritik savunma sekansları maçın kopmasına neden oldu. "20 sayıya çıkmak istiyorsan, 10 sayıya göre çok daha fazlasını yapman gerekir," diyen Caruso, bu farkın şampiyonluğu getirdiğini belirtti.
Thunder, playofflar boyunca hiçbir seride üst üste maç kaybetmeden 16-7'lik bir dereceyle şampiyon oldu. Caruso, "Şimdi kutlama zamanı ama yeni sezonda bu şampiyonluğu korumak için döneceğiz," dedi.
"Artık elimde gerçek bir yüzük var. Artık kimse bir şey diyemez," ifadelerini kullanan Caruso, Thunder kadrosunun yapısı nedeniyle bu şampiyonluğun daha zor geldiğini belirtti:
"2020'deki takıma kıyasla bu takım çok daha genç ve tecrübesizdi. Her şeyi yolda öğrenmek zorunda kaldılar. Genelde takımlar kaybederek öğrenir, biz kazanarak öğrendik. Bu çok nadir görülen bir şey."
Caruso, Thunder'ın genç oyuncularının bu süreci olgunlukla taşıdığını vurguladı: "Bu yaş grubunda bir takımı başarıya taşıyabilmek özel bir zihinsel dayanıklılık gerektiriyor."
Takımın lideri Shai Gilgeous-Alexander hakkında da övgü dolu sözler sarf eden Caruso, "Shai'de o liderlik ışığı var. MVP, Batı Finalleri MVP'si, Finaller MVP'si ve şampiyon. Artık kimse onun oyununu sorgulayamaz," dedi.
Caruso ayrıca koç Mark Daigneault'un iletişim becerisine dikkat çekerek, "Yardımcılarıyla kurduğu iş birliği ve ardından takıma net mesajlar vermesi gerçekten eşsiz. Oyuncuları gerektiğinde zorladı, hesap sordu ve motive etti," diye konuştu.
Thunder'ın genç çekirdeği hakkında ise, "Onlar deneyimsiz olabilir ama aralarında inanılmaz bir bağ var. Bu da tüm sezon boyunca engelleri aşmamızı sağladı," dedi.
G League'den NBA şampiyonluğuna uzanan kariyerini anlatan Caruso, "Her seviyede şampiyonluk kazanmak zordur ama NBA'de kazanmak bambaşka bir seviye. Yaz liglerinden kamplara kadar her adımımı unutmadım. Hiçbirini hafife almıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.
Caruso'nun savunmadaki katkısı da dikkat çekiciydi. Thunder, Pacers'ı ilk yarıda yalnızca 48 sayıda tutarken, üçüncü çeyrekteki kritik savunma sekansları maçın kopmasına neden oldu. "20 sayıya çıkmak istiyorsan, 10 sayıya göre çok daha fazlasını yapman gerekir," diyen Caruso, bu farkın şampiyonluğu getirdiğini belirtti.
Thunder, playofflar boyunca hiçbir seride üst üste maç kaybetmeden 16-7'lik bir dereceyle şampiyon oldu. Caruso, "Şimdi kutlama zamanı ama yeni sezonda bu şampiyonluğu korumak için döneceğiz," dedi.
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