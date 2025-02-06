Carlos Cuesta: "Herkesin hayalidir"

Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Carlos Cuesta: 'Herkesin hayalidir'
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06 Şubat 2025 22:40
Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, transferi sonrası konuştu.

Cuesta, "Burada olduğum ve Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için yüzde 100'ümü verebilirim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kolombiyalı oyuncu, "Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu." sözlerini sarf etti.

Carlos Cuesta, son olarak, "Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde 100'ünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum. Her maça gelecek taraftarlarımıza saygı duyacağımızı da ifade ederim. Her maç, her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

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