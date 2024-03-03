Carlo Ancelotti: 'Futbolda hiç görmediğim bir şey oldu'

💥HAKEMDEN İNANILMAZ SON!



⚡Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. pic.twitter.com/OqF0iNzVeK



— Sporxtv (@sporxtv) March 2, 2024

Real Madrid Teknik Direktörüi, 2-2 biten Valencia maçının son anlarında hakem Jesus Gil Manzano'nun verdiği karar hakkında konuştu.Daha önce hiç görmediği bir durum olduğunu söyleyen Ancelotti," ifadelerini kullandı.Real Madrid'den maç için yapılan açıklamada ise,ifadeleri kullanıldı.Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni maç sonunda yaşanan pozisyon için,sözlerini sarf etti.Maçın son saniyelerinde Valencia - Real Madrid maçında saha karıştı!Maçın 90+9. dakikasında Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham kırmızı kart gördü.