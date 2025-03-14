Carlo Ancelotti'den fikstür tepkisi!

Real Madrid Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada fikstür tepkisinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Carlo Ancelotti'den fikstür tepkisi!
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14 Mart 2025 18:13
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında fikstür konusunda tepkide bulundu. Ancelotti, "Fikstürü anlamış değilim. Tamamen dinlenmek için 72 saatten fazlasına ihtiyacımız var. Ocak ayından bu yana her 2-3 günde bir maç oynuyoruz ve bu herkes için çok fazla!" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi, cumartesi günü ligde ise Villarreal'e konuk olacak.

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