Carlo Ancelotti'den Brezilya cevabı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Ancelotti, "Geleceğim hakkında konuşmayacağımı daha önce söylemiştim. Ama çıkan son tarihler saçmalık. Son tarih yok çünkü kimseyle görüşmedim" dedi.



Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Ancelotti'den 25 Mayıs'a kadar cevap beklediği öne sürülmüştü.





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