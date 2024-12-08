Carlo Ancelotti: "Arda'nın üzerinde çok baskı var"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazandıkları Girona maçında gol atan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Carlo Ancelotti: 'Arda'nın üzerinde çok baskı var'
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08 Aralık 2024 01:25
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazandıkları Girona maçında gol atan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda çok çalışkan bir oyuncu. Çok genç ve üzerinde çok fazla baskı var, bu gol ona çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER, NE YAPMIŞTI?

Girona maçına ilk 11 başlayan ve 89 dakika sahada kalan Arda Güler'in maç istatistikleri şu şekilde;

-1 gol
-70 topla buluşma
-51 pas
-2 kilit pas
-5/5 uzun top
-2 müdahale
-2 uzaklaştırma
-4/9 ikili mücadele
-1/1 çalım
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