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Ilves-Shakhtar
0-0
17 Temmuz
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Haecken-Spartak Trnava
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1-2

UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 1. ön eleme turu tamamlandı; 22 takım 2. tura yükseldi.

calendar 18 Temmuz 2025 00:49
Haber: DHA, Fotoğraf: UEFA.com
UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları tamamlandı
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UEFA Konferans Ligi'nde 1'inci ön eleme turu bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Rakiplerini eleyen; KF Vllaznia, Dila Gori, Valur Reykjavik, St. Patrick's, HJK Helsinki, Torpedo K., Pyunik, Torpedo, Banja Luka, Paida Flora, AC Escaldes, Floriana, Kauno Zalgiris, Petrocub, Sileks, Koper, Neman Grodno, Nomme Kalju, Sutjeska, ST Josephs, Vikingur R. ve Vardar 2'nci ön eleme turuna yükselen takımlar oldu.

Konferans Ligi'nde günün sonuçları ve turlayan takımlar şu şekilde:

Daugavpils-KF Vllaznia: 2-4 / KF Vllaznia

Dila Gori-RFC Union: 1-0 / Dila Gori



Flora T.-Valur Reykjavik: 1-2 / Valur Reykjavik

Hegelmann-St. Patrick's: 0-2 / St. Patrick's

HJK Helsinki-Runavik: 5-0 / HJK Helsinki

Ordabasy-Torpedo K.: 1-1 / Torpedo K.

Pyunik-Tre Fiori: 5-0 / Pyunik

Rabotnicki-Torpedo: 0-1 / Torpedo

Santa Coloma-Banja Luka: 0-2 / Banja Luka

Paide Flora-Magpies: 4-1 / Paide Flora

F91 Diddeleng-AC Escaldes: 2-3 / AC Escaldes

Haverfordwest-Floriana: 2-3 / Floriana

Penybont-Kauno Zalgiris: 1-1 / Kauno Zalgiris

Petrocub-Birkirkara: 3-0 / Petrocub

Sileks-FK Decic: 2-1 / Sileks

Koper-Zeljeznicar: 3-1 / Koper

Neman Grodno-Urartu: 4-0 / Neman Grodno

Partizani-Nomme Kalju: 0-1 / Nomme Kalju

Dinamo Brest-Sutjeska: 0-2 / Sutjeska

Cliftonville-St Josephs FC: 2-3 / St Josephs FC

Klasvik-SJK Seinöjöen: 2-0 / Klaksvik

Vikingur R.-Malisheva: 8-0 / Vikingur

La Fiorita-Vardar: 2-2 / Vardar

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