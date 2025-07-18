Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Ekstrem sporların simge ismi Felix Baumgartner, İtalya'da geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.





İtalya'nın Fermo kentindeki Porto Sant'Elpidio'da ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Baumgartner, yamaç paraşütü yaparken uçuş esnasında kendini kötü hissettiği ve kontrolü kaybederek bir kamp alanındaki havuza düştüğü bildirildi.





Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ve hava ambulansı bölgeye sevk edildi. Ancak kalbi duran 56 yaşındaki Baumgartner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FELIX BAUMGARTNER KİMDİR?





Felix Baumgartner, 20 Nisan 1969'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde doğdu. 1999'da Malezya'nın Kuala Lumpur şehrindeki Petronas Kuleleri'nden paraşütle atlayarak dünya rekoru kırdı.





2003'te Manş Denizi'ni özel bir karbon fiber kanatla hava dalışı yaparak geçen ilk kişi oldu. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Kurtarıcı İsa heykeli'nden de atlayan yine ilk kişi oldu.





2004'te Millau Viyadüğü'nden, 2006'da Turning Torso'dan atlayışlar düzenledi. 2007'de Taipei 101 binasının 91'nci katından atlayan ilk kişi oldu.





Baumgartner 2012'deyse 39 kilometre yükseklikten atladığı stratos atlayışıyla dünya çapında tanınmıştı. Dev hava balonlarıyla stratosfere çıkan bir kapsülün içinde yükselen Baumgartner, paraşütünü yere birkaç kilometre kala açmış ve atlayışı tek başına tamamlamıştı.





Yaklaşık 10 dakika süren bu iniş, o dönem rekor kırmıştı. Bu rekor sonra Google yöneticisi Alan Eustace tarafından kırılmıştı.



